بازداشت ۳ نوجوان فلسطینی در کرانه باختری

نیروهای رژیم صهیونیستی در ادامه یوررش‌های خود به کرانه باختری اشغالی، سه نوجوان فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،   دفتر رسانه‌ای  زندانیان فسلطینی تایید کرد که دست‌کم ۳ نوجوان پسر ۱۳ ساله  در جریان یورش اشغالگران صهیونیست به روستای «دیر ابو مشعل» در نزدیکی رام الله بازداشت شدند.

منابع محلی نیز به خبرگزاری  فلسطینی وفا اعلام کردند که چندین کودک مدرسه‌ای دیگر نیز در «الخلیل» بازداشت شدند.

براساس گزارش نیروهای رژیم صهیونیستی  به رستاهای دیگری در نزدیکی رام الله یورش بردند.

 

 

