خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایشیبا خواستار اصلاحات فوری در شورای امینت شد

ایشیبا خواستار اصلاحات فوری در شورای امینت شد
کد خبر : 1690723
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در اجرای وظایف خود جهت حفظ صلح خواستار اصلاحات فوری در این نهاد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «شیگرو ایشیبا» نخست وزیر مستعفی ژاپن، روزگذشته  -سه‌شنبه با تاکید بر اینکه صلح و امنیت به صورت خودکار برقرار نمی‌شوند بلکه باید به طور فعال حفظ شوند،  از شورای امنیت سازمان ملل خواست که اصلاحات گسترده‌ای را انجام دهد.

ایشیبا گفت: «ساختار فعلی شورای امنیت  که ریشه در نظم پس از جنگ جهانی دوم دارد به طور فزاینده‌ای قادر به رسیدگی به چالش‌های جهانی امروز نیست».

نسخت وزیر ژاپن با اشاره به اینکه مجمعی که منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت واگذار کرده است، مسئولیت اصلی حفظ صلح بین‌المللی، مسئولیتی که شامل ایجاد نیروهای حافظ صلح و به رسمیت شناختن حق دفاع از خود می‌شود را بر عهده دارد، توضیح داد  که حق وتوی اعطا شده به پنج عضو دائم، بارها مانع توانایی شورا برای اقدام در موقعیت‌های بحرانی شده است.

وی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت مشروعیت و نمایندگی،  خواستار گسترش عضویت دائم و غیر دائم در شورای امنیت شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی