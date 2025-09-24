ایشیبا خواستار اصلاحات فوری در شورای امینت شد
نخست وزیر ژاپن با اشاره به ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در اجرای وظایف خود جهت حفظ صلح خواستار اصلاحات فوری در این نهاد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «شیگرو ایشیبا» نخست وزیر مستعفی ژاپن، روزگذشته -سهشنبه با تاکید بر اینکه صلح و امنیت به صورت خودکار برقرار نمیشوند بلکه باید به طور فعال حفظ شوند، از شورای امنیت سازمان ملل خواست که اصلاحات گستردهای را انجام دهد.
ایشیبا گفت: «ساختار فعلی شورای امنیت که ریشه در نظم پس از جنگ جهانی دوم دارد به طور فزایندهای قادر به رسیدگی به چالشهای جهانی امروز نیست».
نسخت وزیر ژاپن با اشاره به اینکه مجمعی که منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت واگذار کرده است، مسئولیت اصلی حفظ صلح بینالمللی، مسئولیتی که شامل ایجاد نیروهای حافظ صلح و به رسمیت شناختن حق دفاع از خود میشود را بر عهده دارد، توضیح داد که حق وتوی اعطا شده به پنج عضو دائم، بارها مانع توانایی شورا برای اقدام در موقعیتهای بحرانی شده است.
وی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت مشروعیت و نمایندگی، خواستار گسترش عضویت دائم و غیر دائم در شورای امنیت شد.