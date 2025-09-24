هشدار ژنرال صهیونیست: زمین زیر پای اسرائیل میلرزد؛ حزبالله در حال بازسازی است
ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، هشدار داده که اسرائیل در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد؛ چه از لحاظ داخلی، چه منطقهای. او میگوید: در حالیکه اسرائیل تمام توانش را صرف جنگ فرسایشی در غزه کرده، اصلاً برای تهدیدهای جدیتر داخلی و خارجی آماده نیست.
به گزارش ایلنا، اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم اسرائیل در یادداشتی در روزنامه عبریزبان معاریو نوشت: گزارشهای رسانههای اسرائیلی درباره پیروزی نزدیک بر حماس یا حزبالله، توهم است. این تحلیلها فرض را بر ثبات روابط با مصر و اردن میگذارند، اما در واقعیت، اسرائیل با بحرانهای جدی روبهروست که دیگر قابل انکار نیستند.
بریک نوشت: «زمین زیر پای اسرائیل در حال لرزیدن است، اما کابینه فقط با تبلیغات، مردم را سرگرم پیروزیهای خیالی کرده است.»
بریک با اشاره به گزارشهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مینویسد: حزبالله علیرغم حملاتی که متحمل شده است، تنها در یک ماه گذشته توانسته حدود ۲۵ درصد از زیرساختهای نظامی و غیرنظامی خودش را بازسازی کند. آرامش فعلی در مرز لبنان فقط یک تاکتیک است تا حزبالله بتواند خودش را بازآرایی و توانمندیهایش را تقویت کند.
او همچنین به نقل از منابع میدانی در کرانه باختری، وضعیت این منطقه را بحرانی توصیف کرده و نوشته: فلسطینیان به مرحله «انفجار» رسیدهاند و آنها این عبارت را تکرار میکنند: «آن روز خواهد آمد و ما منتظرش هستیم»، که اشارهای واضح از نزدیک بودن یک انتفاضه جدید است.
این ژنرال مطرح اسرائیلی هشدار داده: با ادامه حملات شهرکنشینان افراطی و پایین آمدن روحیه سربازان اسرائیلی در کرانه باختری، احتمال انفجار شدید در این منطقه بسیار بالاست. در چنین شرایطی، شهرکها بدون محافظ میمانند و ارتش اسرائیل هم توانایی حضور همزمان در همه نقاط بحرانزا را ندارد.
بریک در ادامه نوشتار به شرایط داخلی در فلسطین اشغالی نیز اشاره کرده و نوشته است: وضعیت فعلی حتی خطرناکتر از دورانی است که در عملیات «نگهبان دیوارها» در سال ۲۰۲۱ دیدیم؛ همان زمانی که شهرهای مختلط( عربنشین و یهودینشین) دچار آشوب داخلی شدند.
به اذعان این ژنرال اسرائیلی، بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در داخل فلسطین اشغالی به شدت بالا رفته و ارتش هم از تجربههای قبلی درس نگرفته است. کاهش شمار یگانهای آمادهباش در مرزها هم همین موضوع را نشان میدهد.
ژنرال بریک در پایان نوشتار خود متذکر شد: اسرائیل با فرو رفتن در باتلاق غزه، تهدیدهای واقعیتر و عمیقتر رو فراموش کرده است. دشمنانش موفق شدند اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی با ضعیفترین حریفش کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اسرائیل در برابر انفجار یک جنگ منطقهای گسترده قرار میگیرد؛ جنگی که در آن، دیگر نه زمان دارد، نه توان مقابله همزمان با چندین جبهه.