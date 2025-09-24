خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار ترامپ با سران برخی از کشورهای عربی-اسلامی

دیدار ترامپ با سران برخی از کشورهای عربی-اسلامی
کد خبر : 1690657
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا با تعدادی از سران کشورهای عربی-اسلامی، درباره غزه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رورگذشته -سه‌شنبه- جلسه‌ای در رابطه با غزه با حضور «دوناد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و تعدادی از رهبران کشورهای عربی-اسلامی، در نیویورک برگزار شد.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره این جلسه پشت درهای بسته که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد  ارائه نشده ، اما ترامپ پس از آن بدون ارائه جزئیات گفت که این جلسه بسیار موفق بوده است و اردوغان آن را جلسه‌ای بسیار سازنده و مثبت دانست.

رئیس ‌جمهور آمریکا، پیشتر در روز سه‌شنبه گفته بود  که در یک جلسه چندجانبه بسیار مهم  با رهبران منطقه‌ای درباره وضعیت نوار غزه گفت‌وگو خواهد کرد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی