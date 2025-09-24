دیدار ترامپ با سران برخی از کشورهای عربی-اسلامی
رئیس جمهور آمریکا با تعدادی از سران کشورهای عربی-اسلامی، درباره غزه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رورگذشته -سهشنبه- جلسهای در رابطه با غزه با حضور «دوناد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و تعدادی از رهبران کشورهای عربی-اسلامی، در نیویورک برگزار شد.
تاکنون اطلاعات بیشتری درباره این جلسه پشت درهای بسته که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد ارائه نشده ، اما ترامپ پس از آن بدون ارائه جزئیات گفت که این جلسه بسیار موفق بوده است و اردوغان آن را جلسهای بسیار سازنده و مثبت دانست.
رئیس جمهور آمریکا، پیشتر در روز سهشنبه گفته بود که در یک جلسه چندجانبه بسیار مهم با رهبران منطقهای درباره وضعیت نوار غزه گفتوگو خواهد کرد.