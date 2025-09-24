خبرگزاری کار ایران
اسرائیل نمی‌تواند حماس را شکست دهد

رئیس جمهور فرانسه در دیدار با همتای آمریکایی گفت که رژیم صهیونیستی قادر به شکست دادن حماس نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، در دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه رژیم صهیونیستی قادر به شکست دادن حماس نیست، گفت که روش های نظامی روی جنبش مقاومت فلسطین   اثری ندارد و به یک رویکرد جامع نیاز است.

رئیس‌ جمهور فرانسه در حضور خبرنگاران در ابتدای دیدار خود با همتای آمریکایی گفت: «اسرائیل رهبران اصلی حماس را کشت، این موفقیت بزرگی است اما  در همین زمان، حماس به اندازه روز اول نیروی نظامی دارد. این به نابودی حماس کمک نمی‌کند و رویکردی اشتباه است».

وی افزود: «بنابر این ما به یک رویکرد جامع نیاز داریم و به برای یک راه حل در آینده فعالیت می‌کنیم».

 

 

