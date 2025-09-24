خبرگزاری کار ایران
رئیس جمهور کلمبیا:

تحقیقات کیفری علیه ترامپ آغاز شود

رئیس‌جمهور کلمبیا خواستار تحقیقات کیفری علیه رئیس جمهور آمریکا در رابطه با حملات ایالات متحده به قایق ها در منطقه کارائیب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس،  «گوستاوو پترو» رئیس‌ جمهور کلمبیا روزگذشته -سه‌شنبه- خواستار تحقیقات کیفری  علیه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با حملات مرگبار نیروهای آمریکایی  به قایق‌ها در منطقه کارائیب شد.

پترو در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، ترامپ را به جرم‌انگاری فقر و مهاجرت متهم کرد.

وی در مورد حملات آمریکا به قایق‌ها در منطقه کارائیب  گفت: «باید علیه آن دسته از مقامات آمریکایی، حتی اگر شامل بالاترین مقامی که دستور داده است، یعنی رئیس جمهور ترامپ  باشد، اقدامات کیفری آغاز شود».

رئیس‌ جمهور  کلمبیا اشاره کرد: « مسافران قایق، آنطور که دولت ترامپ پس از حمله اول ادعا کرد، اعضای باند ترن د آراگوا ونزوئلایی نبودند».

پترو همچنین افزود «اگر قایق‌ها همانطور که دولت ایالات متحده ادعا می‌کند، مواد مخدر حمل می‌کردند، مسافران آنها قاچاقچی مواد مخدر نبودند، آنها صرفا جوانان فقیری از آمریکای لاتین بودند که چاره دیگری نداشتند».

ایالات متحده به بهانه قاچاق مواد مخدر، تاکنون به چندین قایق در منطقه کارائیب حمله کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

