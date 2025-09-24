به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید، اظهار داشت که مالیات‌دهندگان آمریکایی از تحویل سلاح‌های جدید به اوکراین سود می‌برند، زیرا این سلاح‌ها دیگر رایگان نیستند و اکنون توسط کشورهای ناتو پرداخت می‌شوند.

لیویت به فاکس نیوز گفت: «رئیس جمهور [دونالد ترامپ] اعلام کرد که ما به فروش سلاح به ناتو ادامه خواهیم داد و ناتو و اوکراین می‌توانند نحوه استفاده از این سلاح‌ها را انتخاب کنند.»

وی افزود: «اما نحوه مذاکره این معامله تسلیحاتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد، زیرا ما این سلاح‌ها را به اوکراین، یعنی ناتو، می‌فروشیم و ناتو این سلاح‌ها را به اوکراین عرضه می‌کند، بنابراین مالیات‌دهندگان آمریکایی از آنها سود می‌برند. این یک تغییر و جابجایی در موضع در مقایسه با دولت بایدن است.»

