به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، «اسامه عبد الخالق» نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل، هشدار داد که اقدامات نظامی اسرائیل در باریکه غزه، صلحی را که بیش از پنج دهه پابرجا بوده، با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو کرده و پیامدهای خطرناکی برای کل منطقه خواهد داشت.

این دیپلمات مصری که شب گذشته در نشست شورای امنیت درباره تحولات خاورمیانه سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که نیت‌های اسرائیل دیگر پنهان نیست؛ چرا که اظهارات و اقدامات این رژیم به‌روشنی نشان می‌دهد که برنامه‌ای جدی برای بازطراحی حضور فلسطینیان در باریکه غزه در جریان است.

او با اشاره به تلاش‌های آشکار اسرائیل برای کوچاندن گسترده ساکنان غزه از طریق حملات نظامی، قحطی و نابود کردن زیرساخت‌های حیاتی، تأکید کرد: «مصر قاطعانه با این طرح خطرناک و هر نتیجه‌ای که از آن به‌دست آید، مخالف است.»

عبدالخالق، عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه را بخشی از این طرح دانست و گفت: «این عملیات، در راستای اجرای همین طرح خبیث برای تخلیه غزه از ساکنانش است.»

نماینده مصر همچنین تأکید کرد که قاهره همچنان به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود با همکاری قطر و ایالات متحده ادامه می‌دهد تا آتش‌بس برقرار شود. او همچنین از قصد مصر برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی جهت بازسازی غزه، با مدیریت و مشارکت فلسطینیان، بلافاصله پس از توقف جنگ خبر داد.

عبدالخالق وضعیت انسانی در غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و یادآور شد که اسرائیل با ایجاد موانع گسترده، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه و فعالیت سازمان‌های امدادی بین‌المللی در غزه شده است. این وضعیت بی‌سابقه، مردم غزه را به آستانه قحطی و فروپاشی کامل رسانده است.»

مصر و رژیم صهیونیستی در ۲۶ مارس ۱۹۷۹ با میانجی‌گری آمریکا توافق‌نامه‌ای برای صلح امضا کردند؛ توافقی که به سال‌ها جنگ میان دو طرف پایان داد و چارچوب‌های امنیتی در شبه‌جزیره سینا و نوار مرزی رفح- محور فیلادلفیا را برقرار کرد. اما اکنون قاهره با لحنی کم‌سابقه هشدار می‌دهد که اقدامات اسرائیل ممکن است همین صلح شکننده را نیز تهدید کند.

