خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار مصر درباره فروپاشی توافق صلح با اسرائیل: «نیت‌ها در غزه برملا شد»

هشدار مصر درباره فروپاشی توافق صلح با اسرائیل: «نیت‌ها در غزه برملا شد»
کد خبر : 1690618
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که اقدامات نظامی اسرائیل در غزه، صلح شکننده میان قاهره و تل‌آویو را به خطر انداخته و نیت‌های واقعی این رژیم برای بازطراحی حضور فلسطینیان در غزه دیگر پنهان نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، «اسامه عبد الخالق» نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل، هشدار داد که اقدامات نظامی اسرائیل در باریکه غزه، صلحی را که بیش از پنج دهه پابرجا بوده، با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو کرده و پیامدهای خطرناکی برای کل منطقه خواهد داشت.

این دیپلمات مصری که شب گذشته در نشست شورای امنیت درباره تحولات خاورمیانه سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که نیت‌های اسرائیل دیگر پنهان نیست؛ چرا که اظهارات و اقدامات این رژیم به‌روشنی نشان می‌دهد که برنامه‌ای جدی برای بازطراحی حضور فلسطینیان در باریکه غزه در جریان است.

او با اشاره به تلاش‌های آشکار اسرائیل برای کوچاندن گسترده ساکنان غزه از طریق حملات نظامی، قحطی و نابود کردن زیرساخت‌های حیاتی، تأکید کرد: «مصر قاطعانه با این طرح خطرناک و هر نتیجه‌ای که از آن به‌دست آید، مخالف است.»

عبدالخالق، عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه را بخشی از این طرح دانست و گفت: «این عملیات، در راستای اجرای همین طرح خبیث برای تخلیه غزه از ساکنانش است.»

نماینده مصر همچنین تأکید کرد که قاهره همچنان به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود با همکاری قطر و ایالات متحده ادامه می‌دهد تا آتش‌بس برقرار شود. او همچنین از قصد مصر برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی جهت بازسازی غزه، با مدیریت و مشارکت فلسطینیان، بلافاصله پس از توقف جنگ خبر داد.

عبدالخالق وضعیت انسانی در غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و یادآور شد که اسرائیل با ایجاد موانع گسترده، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه و فعالیت سازمان‌های امدادی بین‌المللی در غزه شده است. این وضعیت بی‌سابقه، مردم غزه را به آستانه قحطی و فروپاشی کامل رسانده است.»

مصر و رژیم صهیونیستی در ۲۶ مارس ۱۹۷۹ با میانجی‌گری آمریکا توافق‌نامه‌ای برای صلح امضا کردند؛ توافقی که به سال‌ها جنگ میان دو طرف پایان داد و چارچوب‌های امنیتی در شبه‌جزیره سینا و نوار مرزی رفح- محور فیلادلفیا را برقرار کرد. اما اکنون قاهره با لحنی کم‌سابقه هشدار می‌دهد که اقدامات اسرائیل ممکن است همین صلح شکننده را نیز تهدید کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی