به گزارش‌ ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تأیید کرد که «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه این کشور، امروز -چهارشنبه- در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی خود، دیدار خواهد کرد.

این خبر پس از آن منتشر شد که بر اساس برنامه روبیو، اطلاعاتی مبنی بر دیدار او با لاوروف در ساعت ۱۲ ظهر به وقت نیویورک (۷ بعد از ظهر به وقت مسکو) امروز منتشر شد.

زاخارووا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد این دیدار گفت: «ما این موضوع را تأیید می‌کنیم.»

