زاخارووا خبر داد:

روبیو و لاوروف امروز دیدار می‌کنند

روبیو و لاوروف امروز دیدار می‌کنند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه از دیدار وزرای خارجه این کشور و آمریکا در نیویورک خبر داد.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت  خارجه روسیه، تأیید کرد که «سرگئی لاوروف»، وزیر  خارجه این کشور، امروز -چهارشنبه- در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی خود، دیدار خواهد کرد.

این خبر پس از آن منتشر شد که بر اساس برنامه روبیو، اطلاعاتی مبنی بر دیدار او با لاوروف در ساعت ۱۲ ظهر به وقت نیویورک (۷ بعد از ظهر به وقت مسکو) امروز منتشر شد.

زاخارووا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد این دیدار گفت: «ما این موضوع را تأیید می‌کنیم.»

