حمله پهپادی به ناوگان جهانی «الصمود»
ناوگان جهانی الصمود اعلام کرد که کشتیهای این ناوگان هدف ۱۲ حمله پهپادی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، ناوگان جهانی الصمود اعلام کرد که کشتیهای این ناوگان هدف ۱۲ حمله پهپادی قرار گرفتهاند.
«وائل نوار» هماهنگکننده ناوگان الصمود، ضمن تأیید آسیب دیدن کشتی «اوهویلا» توسط یک بمب صوتی کوچک، گفت که هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است. همچنین کشتیهای «اوتاریا»، «ماریا»، «سلفاجیا» و «زفایرو» نیز مورد حملات مشابه قرار گرفتند.
به گفته مسئولان ناوگان، انفجارهایی نزدیک کشتیها شنیده شده و اجسام ناشناختهای از سوی پهپادها پرتاب شده و ارتباطات نیز به صورت عمدی مختل شده است.
با این حال، در بیانیه این ناوگان تأکید شده است که این اقدامها مانع ادامه مأموریت انسانی آنها نخواهد شد.
در این بیانیه همچنین آمده است: «عزم و اراده ما برای رساندن کمکها و شکستن محاصره غزه همچنان پایدار است».
کمیته بینالمللی برای شکستن محاصره غزه پیش از این روز یکشنبه، پرواز مکرر پهپادها بر فراز کشتیهای ناوگان به سمت غزه را تأیید کرده و آن را «نگرانکننده» توصیف کرده بود.
این کمیته شنبه گذشته نیز اعلام کرده بود که کشتیهای ناوگان بهطور گروهی به سمت غزه حرکت کرده و رسیدن آنها به نوار غزه حدود یک هفته طول خواهد کشید.