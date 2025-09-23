به گزارش ایلنا، شبکه «الجزیره» گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای تحلیل‌شده نشان می‌دهد خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از چندین جهت شهر غزه را محاصره کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در همین حال، خودروهای انفجاری نیز همچنان به تخریب بلوک‌های مسکونی ادامه می‌دهند.

این تصاویر که در ۱۸ سپتامبر ثبت شده‌اند، حضور گسترده خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهر غزه را نشان می‌دهند.

تعدادی از این خودروها وارد محله «الکرامه» در شمال‌غرب غزه و همچنین بخش شمال‌شرقی شهر شده‌اند.

