پادشاه اردن:
جنگ غزه یکی از تاریکترین لحظات تاریخ سازمان ملل بوده است
پادشاه اردن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تمرکز بر مسأله فلسطین، عملکرد این نهاد و جامعه جهانی در بهبود وضعیت فلسطینیان طی دهههای گذشته را «ناکام» توصیف کرد.
عبدالله دوم با اشاره به جنگ غزه، آن را «یکی از تاریکترین لحظات تاریخ سازمان ملل» خواند و گفت بیعدالتیهایی که این جنگ بر پایه آن شکل گرفته، به دههها قبل بازمیگردد.
وی تأکید کرد: «این موضوع در تمام هشت دهه عمر سازمان ملل در دستور کار آن بوده است».
اپادشاه اردن با انتقاد از رویکرد صرفاً لفظی و تکرار محکومیتها بدون اقدام عملی، افزود: «وقتی پای مناقشه فلسطین و اسرائیل در میان است، آنچه در تالارهای قدرت رخ میدهد، تنها نظریه است؛ در حالی که رنج و مبارزه در زمین، واقعیت است».
عبدالله دوم خاطرنشان کرد که توافقهای موقت و میانجیگریها نتوانستهاند صلح پایدار ایجاد کنند و در عمل تنها به اسرائیل فرصت دادهاند تا زمینهای بیشتری را تصاحب کند، شهرکهای غیرقانونی را گسترش دهد، خانهها را ویران و محلههای کامل را تخریب کند.
وی ادامه داد: «نادیده گرفتن جنگ در غزه به معنای پذیرش وضعیت موجود و چشمپوشی از انسانیت ما خواهد بود، و من هرگز چنین نخواهم کرد».
پادشاه اردن با یادآوری فلسفه تأسیس سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم گفت: «۸۰ سال پیش این نهاد برای جلوگیری از تکرار فجایع تاریخ بنیان گذاشته شد و جهان عهد کرد که دیگر هرگز اجازه ندهد چنین اتفاقاتی رخ دهد. با این حال، فلسطینیان تقریباً در تمام این مدت در چرخهای بیرحمانه زندگی کردهاند؛ بار دیگر بیهدف بمباران شدهاند، بار دیگر کشته و زخمی و معلول شدهاند، بار دیگر آواره و بیخانمان شدهاند و بار دیگر از حقوق، کرامت و انسانیت خود محروم ماندهاند».
اوی در پایان با طرح این پرسش که «تا کی باید چنین وضعیتی ادامه یابد؟» خطاب به نمایندگان جهان هشدار داد که بیتوجهی به این بحران، معنایی جز رها کردن فلسطینیان و پشت کردن به اصول انسانی ندارد.