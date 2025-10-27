خبرگزاری کار ایران
۲ شهید در پی حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

۲ شهید در پی حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که دو برادر در پی حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «البیاض» در منطقه «صور» جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که دو برادر در پی حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «البیاض» در منطقه «صور» جان خود را از دست داده‌اند.

با این حمله، تعداد شهدای حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان طی هفته گذشته به ۱۳ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این دو برادر در نتیجه بمباران یک کارگاه اره‌کشی در روستای البیاض شهید شدند.

در مقابل، سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شد که نیروهای این رژیم «دو عضو حزب‌الله را در حالی که مشغول بازسازی زیرساخت‌های تروریستی در جنوب لبنان بودند، از بین بردند».

با وجود توافق آتش‌بس در لبنان که از نوامبر ۲۰۲۴ برقرار است، نیروی هوایی اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود را به جنوب لبنان افزایش داده و ادعا می‌کند که مواضع و اعضای حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد.

مقام‌های لبنانی اما این حملات را تلاشی برای جلوگیری از بازسازی مناطق ویران‌شده در جنگ سال گذشته دانسته و گفته‌اند که ارتش اسرائیل ماشین‌آلات عمرانی از جمله بیل مکانیکی و بولدوزرها را هدف قرار می‌دهد.

