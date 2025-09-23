به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری در غزه و ادامه مذاکرات صلح روسیه و اوکراین شد.

اردوغان با اشاره به جایگاه ترکیه به عنوان عضو ناتو و شریک تجاری روسیه، گفت که این کشور همچنان تلاش می‌کند تا از طریق مذاکرات مستقیم، تبادل اسرا و بررسی سازوکارهای صلح بین روسیه و اوکراین را تسهیل کند.

وی تأکید کرد: «هیچ برنده‌ای در جنگ و هیچ بازنده‌ای در صلح عادلانه وجود ندارد» و ترکیه در روزهای آینده برای تحقق آتش‌بس صلح‌آمیز تلاش خواهد کرد.

رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین با اشاره به وضعیت سوریه گفت که ترکیه از تلاش‌ها برای ایجاد سوریه‌ای واحد و بدون تروریسم، به‌ویژه داعش حمایت خواهد کرد.

اردوغان با محکومیت حملات اسرائیل به غزه تأکید کرد: «نمی‌توانیم این جنون را ادامه دهیم» و خواستار توقف فوری حملات، برقراری آتش‌بس و ورود بدون مانع کمک‌های انسانی شد.

وی همچنین حملات اخیر اسرائیل به قطر، سوریه، ایران، یمن و لبنان را نمونه‌ای از «بی‌نظمی کامل رهبری اسرائیل» دانست.

رئیس‌جمهوری ترکیه با نمایش تصاویر کودکان و زنان گرسنه در غزه، به جنایات انسانی اسرائیل اشاره کر و گفت: «در جهانی که کودکان از گرسنگی و کمبود دارو می‌میرند، چگونه می‌توان سکوت کرد؟»

وی همچنین به شهادت بیش از ۲۵۰ خبرنگار و صدها امدادگر در جریان حملات اسرائیل اشاره کرد و افزود که این اقدام‌ها نتوانسته «نسل‌کشی در غزه» را پنهان کند.

اردوغان در پایان با یادآوری عدم صدور روادید برای مقام‌های فلسطینی از سوی آمریکا، از کشورهای جهان خواست هرچه سریع‌تر دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند.

