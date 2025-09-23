به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان در گفت‌وگو با خبرگزاری الجزیره گفت که پایگاه هوایی بگرام، بخشی از قلمرو افغانستان است و با هیچ قسمت دیگری از از خاک این کشور متفاوت نیست.

مجاهد گفت: «ما هرگز حاضر به چانه‌زنی یا واگذاری هیچ بخشی از کشورمان نخواهیم شد».

وی اظهار داشت: «افغان‌ها به شدت در رابطه با اشغال حساس هستند و هیچ فردی اجازه نمی‌دهد که حتی یک اینچ از کشورش توسط بیگانگان اشغال شده و یا کنترل آن به دست بیگانگان بیفتد».

جاهد در پاسخ به تهدید «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «برای ۲۰ سال تحت اشغال آمریکا، افغانستان اتفاقات ناگواری را تجربه کرد آن هم نه فقط برای ۱ روز بلکه به مدت دو دهه به صورت مداوم ».

