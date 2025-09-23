ذبیحالله مجاهد:
خاک خود را به بیگانگان نمیدهیم
سخنگوی دولت طالبان گفت که افغانستان هرگز حاضر به گفتوگو در رابطه با خاک خود با بیگانگان نمیشود.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان در گفتوگو با خبرگزاری الجزیره گفت که پایگاه هوایی بگرام، بخشی از قلمرو افغانستان است و با هیچ قسمت دیگری از از خاک این کشور متفاوت نیست.
مجاهد گفت: «ما هرگز حاضر به چانهزنی یا واگذاری هیچ بخشی از کشورمان نخواهیم شد».
وی اظهار داشت: «افغانها به شدت در رابطه با اشغال حساس هستند و هیچ فردی اجازه نمیدهد که حتی یک اینچ از کشورش توسط بیگانگان اشغال شده و یا کنترل آن به دست بیگانگان بیفتد».
جاهد در پاسخ به تهدید «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا گفت: «برای ۲۰ سال تحت اشغال آمریکا، افغانستان اتفاقات ناگواری را تجربه کرد آن هم نه فقط برای ۱ روز بلکه به مدت دو دهه به صورت مداوم ».