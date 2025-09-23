به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوهان واده‌فول» وزیر خارجه آلمان‌ گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پایان هفته دوباره برقرار خواهند شد.

وزیر خارجه آلمان با تکرار برخی ادعاهای بی اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، گفت که تهران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این در حالی است که ایران بارها بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است.

وزیر خارجه آلمان افزود: «تروئیکای اروپایی پذیرای راه‌حل‌های دیپلماتیک است و ایران باید گام‌های مشخصی بردارد».

وی همنین گفت که وزرای خارجه تروئیکای اروپا امروز -سه‌شنبه- با «عباس عراقچی» همتای ایرانی خود در نیویورک دیدار می‌کنند.

واده‌فول در عین حال مدعی شد که شانس رسیدن به توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران «بسیار ناچیز» است.

انتهای پیام/