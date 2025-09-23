خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

تروئیکای اروپایی پذیرای راه‌حل‌های دیپلماتیک است

تروئیکای اروپایی پذیرای راه‌حل‌های دیپلماتیک است
کد خبر : 1690449
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان‌ گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پایان هفته دوباره برقرار خواهند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوهان واده‌فول» وزیر خارجه آلمان‌ گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پایان هفته دوباره برقرار خواهند شد.

وزیر خارجه آلمان با تکرار برخی ادعاهای بی اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، گفت که تهران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این در حالی است که ایران بارها بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. 

وزیر خارجه آلمان افزود: «تروئیکای اروپایی پذیرای راه‌حل‌های دیپلماتیک است و ایران باید گام‌های مشخصی بردارد».

وی همنین گفت که وزرای خارجه تروئیکای اروپا امروز -سه‌شنبه- با «عباس عراقچی» همتای ایرانی خود در نیویورک دیدار می‌کنند.

واده‌فول در عین حال مدعی شد که شانس رسیدن به توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران «بسیار ناچیز» است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی