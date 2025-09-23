سوئد هشدار داد:
جنگنده بعدی روسیه را در آسمانمان ساقط میکنیم
وزارت دفاع سوئد هشدار داد جنگندههای روسیه را در صورت نقض حریم هوایی ساقط خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از یونایتد۲۴، وزارت دفاع سوئد هشدار داد جنگندههای روسیه را در صورت نقض حریم هوایی ساقط خواهد کرد.
«پال جانسون» وزیردفاع سوئد اعلام کرد که نیروهای این کشور اگر جنگندههای روسیه وارد حریم هوایی سوئد شوند، با آن درگیر شده و آنرا سرنگون میکنند.
این اقدام سوئد به دنبال گزارشهایی از نقض حریم هوایی ناتو از سوی روسیه از جمله عبور پهپاد و جت از حریم هوایی استونی، لهستان و رومانی بیان شد.