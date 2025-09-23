درخواست گوترش برای برقراری آتش بس در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «استفان دوجاریک» سخنگوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتن‌وگو با الجزیره در نیویورک، گفت که دبیرکل امروز -سه‌شنبه- در سخنرانی خود، خواستار آتش‌بس فوری در غزه، کمک‌های بشردوستانه بیشتر و آزادی اسرای اسرائیلی خواهد شد.

دوجاریک گفت: «اگرچه اخیرا پیشرفت‌های دیپلماتیکی در به رسمیت شناختن فلسطین حاصل شده است، اما توجه باید بر واقعیت بسیار تلخ غزه متمرکز بماند».

وی اظهار داشت: «گوترش که اولین دیدار و گفت‌وگوی خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره دوم ریاست جمهوری وی را خواهد داشت، می‌خواهد با ایالات متحده برای دستیابی به آتش‌بس همکاری کند».

انتهای پیام/