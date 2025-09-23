خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس:

یک تانک صهیونیست‌ها را هدف قرار داریم

یک تانک صهیونیست‌ها را هدف قرار داریم
کد خبر : 1690411
لینک کوتاه کپی شد.

جنبش مقاومت فسلطین از هدف قرار دادن یک تانک ارتش رژیم صهیوینستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس اعلام کدر که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تل الهوی» شهر غزه هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، یک تانک «مرکاوا» رژیم صهیونیستی را با دو موشک ضد زره «یاسین ۱۰۵» در نزدیکی مسجدی در محله تل الهوی در جنوب شهر غزه هدف قرار داده است.

این گروه  با  انتشار بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد که این حمله عصر روز گذشته -دوشنبه- انجام  شده،  اما جزئیات بیشتری در مورد نتایج آن ارائه نکرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی