به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس اعلام کدر که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تل الهوی» شهر غزه هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، یک تانک «مرکاوا» رژیم صهیونیستی را با دو موشک ضد زره «یاسین ۱۰۵» در نزدیکی مسجدی در محله تل الهوی در جنوب شهر غزه هدف قرار داده است.

این گروه با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد که این حمله عصر روز گذشته -دوشنبه- انجام شده، اما جزئیات بیشتری در مورد نتایج آن ارائه نکرد.

