خبرگزاری کار ایران
پسکوف: آماده پایبندی به محدودیت‌های استارت جدید هستیم
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، آمادگی این کشور را برای پایبندی به محدودیت‌های مندرج در پیمان استارت جدید به مدت یک سال اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، آمادگی این کشور را برای پایبندی به محدودیت‌های مندرج در پیمان استارت جدید به مدت یک سال اعلام کرد، مشروط بر اینکه ایالات متحده نیز موضع مشابهی اتخاذ کند.

پسکوف امروز -سه‌شنبه- به خبرنگاران گفت: «ما آماده‌ایم تا به مدت یک سال به پایبندی به محدودیت‌ها ادامه دهیم. این کاری است که ما انجام خواهیم داد، اما این البته مستلزم موضع مشابهی از سوی ایالات متحده است.»

پسکوف فاش کرد که کرملین گزارش‌هایی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور آمریکا شخصاً در مورد ابتکار روسیه در مورد پیمان استارت جدید صحبت خواهد کرد، مشاهده کرده است.

پسکوف در پاسخ به سؤالی از اسپوتنیک به خبرنگاران گفت: «دیروز بیانیه‌ای از همکارم در کاخ سفید شنیدیم مبنی بر اینکه رئیس جمهور ترامپ شخصاً در مورد این موضوع اظهار نظر خواهد کرد.»

