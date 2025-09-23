طرح ترامپ برای غزه در نشست با رهبران عرب: پروژه صلح یا سناریوی تسلیم؟

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌صورت ناگهانی تحرکاتی را برای «پایان دادن به جنگ غزه» آغاز کرده است؛ جنگی که حالا وارد روز ۷۱۴ خود شده، صدها هزار شهید و مجروح برجای گذاشته و زیرساخت‌های این باریکه را به‌شدت ویران کرده است؛ در حالی که هم‌زمان، طرح‌هایی برای کوچ اجباری فلسطینیان، تقسیم غزه و تبدیل آن به یک پروژه صرفا سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

بسیاری از ناظران این اقدام جدید ترامپ را «مبهم و غافلگیرکننده» توصیف کرده‌اند، به‌ویژه با توجه به مخالفت علنی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با هرگونه ابتکاری که با اهداف اعلامی‌اش برای پایان جنگ، یعنی «نابودی کامل حماس یا تسلیم آن و بازگرداندن اسرای اسرائیلی»، هم‌‌خوانی نداشته باشد.

این گام جدید آمریکا تنها به دعوت رهبران عرب برای نشستی «فوق‌العاده و غیرمنتظره» در کاخ سفید محدود نمانده، بلکه با افشاگری درباره طرح ابتکاری تازه نیز همراه شده است؛ طرحی صرفا آمریکایی‌ـ‌ صهیونیستی که قرار است به کشورهای عربی ارائه شود و هدف آن پایان دادن به جنگ خونین رژیم علیه غزه اعلام شده است.

کانال ۱۲ تلویزیون عبری به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ و فرستاده ویژه‌اش در امور خاورمیانه، استیو ویتکاف، قرار است روز سه‌شنبه اصول یک طرح آمریکایی را به شماری از رهبران عرب و مسلمان ارائه دهند؛ طرحی که هدف آن پایان دادن به جنگ در باریکه غزه عنوان شده است.

این کانال به نقل از یک مقام اسرائیلی افزود که نتانیاهو طی دیداری با ترامپ در کاخ سفید، جزئیات این طرح را بررسی خواهد کرد و اسرائیل ممکن است مجبور شود برخی بندهای آن را بپذیرد.

منابع کانال ۱۲ همچنین اعلام کردند که طرح پیشنهادی آمریکا شامل جزئیاتی درباره «پایان جنگ، آزادی تمامی اسرا، خروج نیروهای اسرائیلی و نحوه اداره باریکه غزه» خواهد بود.

رسانه‌های عبری پیش‌تر گزارش داده بودند که ترامپ قرار است در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، جنگ اسرائیل علیه غزه را با رهبران چند کشور عربی و اسلامی مورد بحث قرار دهد.

دو منبع آگاه نیز اعلام کردند که دعوت ترامپ از رهبران عربستان سعودی، امارات، قطر، مصر، اردن و ترکیه برای بحث درباره تحولات غزه و راه‌های توقف درگیری‌ها است.

این نشست قرار است هم‌زمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن برگزار شود، جایی که او دیداری با ترامپ در کاخ سفید خواهد داشت که تاکنون زمان آن مشخص نشده است.

وب‌سایت «آکسیوس» آمریکا نیز پیش‌تر اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهادی برای صلح و آینده حکومت در غزه پساجنگ به این رهبران ارائه خواهد کرد، از جمله بحث درباره نحوه خروج اسرائیل از باریکه غزه و آینده حکومت در این باریکه بدون مشارکت حماس و همچنین آزادی اسرای اسرائیلی در دست حماس.

چند روز پیش، حماس نامه‌ای فوری به ترامپ ارسال کرده ، و در آن خواستار تضمین آتش‌بس ۶۰ روزه در ازای آزادی فوری نیمی از اسرا شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این نامه اکنون در اختیار قطری‌ها است و به زودی به ترامپ تحویل داده خواهد شد. عمیخای شتاین، خبرنگار صهیونیست اعلام کرده که بر اساس بندی در این نامه، آتش‌بس تا زمانی که مذاکرات برای پایان جنگ ادامه داشته باشد، برقرار خواهد ماند.

سؤال اصلی که هنوز بی‌پاسخ مانده این است: آیا این ابتکار جدید، تله‌ای دیگر از سوی ترامپ است؟ یا زمان پایان جنگ غزه فرا رسیده؟ و نقش واسطه‌های قطر و مصر در این میان چیست؟

