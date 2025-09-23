شمار شهدای نوار غزه به ۶۵ هزارو ۳۸۲ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت ۳۸ و زخمی شدن ۱۹۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از شهادت ۳۸ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و زخمی شدن ۱۹۰ نفر دیگر خبر داد.
این وزارتخانه افزود از هجدهم مارس که رژیم صهیونیستی جنگ و تجاوزات خود را به نوار غزه از سرگرفته است، ۱۲ هزار و ۸۲۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۴ هزار و ۹۴۴ نفر دیگر زخمی شده است.
بر اساس این گزارش، آمار کل شهدای غزه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵ هزار و ۳۸۲ نفر و مجروحان به ۱۶۶ هزار و ۹۸۵ نفر رسیده است.