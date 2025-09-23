خبرگزاری کار ایران
بازداشت چهار تروریست در استان‌های نینوا و کرکوک عراق

سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد، طی عملیاتی‌ پیش‌دستانه در استان‌های نینوا و کرکوک، چهار تروریست را بازداشت و چندین مخفیگاه و غار متعلق به آن‌ها را منهدم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از واع، سازمان مبارزه با تروریسم عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که  نیروهای این سازمان در استان نینوا با اجرای عملیاتی، موفق به دستگیری سه تروریست شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، همچنین، اجرای عملیات دیگری در استان کرکوک منجر به دستگیری یک تروریست دیگر در منطقه الرشاد واقع در شهرستان داقوق شد.

در این بیانیه تصریح شده است که نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم، عملیات جستجو و پاکسازی را در استان‌های دیالی و صلاح‌الدین نیز انجام دادند که در نتیجه آن، دو مخفیگاه، دو غار و یک تونل منهدم شد.

