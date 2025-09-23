به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل لوگوینوف» مدیر بخش سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که روسیه آماده است تا بر اساس اصول منشور سازمان ملل، برای مناقشه اوکراین راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک پیدا کند.

وی اظهار داشت: «موثرترین استراتژی برای مقابله با تلاش‌های اروپا جهت پیشبرد رویکردهای غیرواقع‌بینانه در قبال بحران اوکراین، ادامه تعامل متمرکز با کشورهای جنوب و شرق جهانی، برجسته کردن ریشه‌های این درگیری و تاکید مجدد بر تعهد ما به حل سیاسی و دیپلماتیک آن مطابق با اصول منشور سازمان ملل است».

لوگوینوف خاطرنشان کرد که، در عین حال، کشورهای غربی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه تلاش اکثریت کشورهای جهان برای حمایت از این روند انجام خواهند داد.

