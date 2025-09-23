ناتو:
تخلفات روسیه، متحدان را از حمایت از اوکراین باز نخواهد داشت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ناتو طی بیانیهای اعلام کرد که پدافند هوایی این بلوک در جناح شرقی ناتو به عنوان بخشی از عملیات نگهبان شرقی تقویت میشود.
ناتو اعلام کرد: «مسکو مسئولیت اقدامات تشدیدکننده و خطرناکی را که میتواند جان انسانها را به خطر بیندازد، بر عهده دارد.»
در این بیانیه آمده است: «تعهد ما به ماده ۵ برای دفاع از متحدان، تزلزلناپذیر و استوار است.»
در بیانیه ناتو آمده است: «تقویت پدافند هوایی در جناح شرقی ناتو به عنوان بخشی از عملیات نگهبان شرقی در دستور کار قرار دارد.»
ناتو افزود: «تخلفات روسیه، متحدان را از حمایت از اوکراین باز نخواهد داشت.»
این بیانیه افزود: «ما، به همراه متحدانمان، از تمام ابزارهای نظامی و غیرنظامی لازم برای دفاع از خود استفاده خواهیم کرد.»