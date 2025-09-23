خبرگزاری کار ایران
رزمایش مشترک نیروهای ائتلاف بین‌المللی و قسد

کد خبر : 1690320
دیده‌بان حقوق بشر سوریه از رزمایش مشترک بین «ائتلاف بین‌المللی» و «نیروهای سوریه دموکراتیک» (قسد) به‌منظور افزایش آمادگی رزمی جهت مبارزه با گروه تروریستی دا

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دیده‌بان حقوق بشر سوریه از رزمایش مشترک بین «ائتلاف بین‌المللی» و «نیروهای سوریه دموکراتیک» (قسد)  بین «ائتلاف بین‌المللی» و «نیروهای سوریه دموکراتیک» (قسد) به‌منظور افزایش آمادگی رزمی جهت مبارزه با گروه تروریستی داعش خبر داد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، انفجارهای مهیبی پایگاه نظامی «قسرک» واقع در حومه الحسکه را لرزاند و مشخص شد که این انفجارها نتیجه رزمایش نظامی با مهمات جنگی بین نیروهای ائتلاف بین‌المللی و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) بوده که همزمان با پرواز گسترده پهپادهای ائتلاف بین‌المللی انجام شده است.

 این دیده‌بان همچنین تاکید کرد، این رزمایش‌ها با هدف ارتقای سطح آمادگی رزمی و تبادل تجارب میان نیروهای مسلح شرکت‌کننده، در چارچوب بخشی از «تقویت همکاری نظامی فی‌مابین و مقابله با تهدیدات ادامه‌دار در منطقه»، برگزار می‌شوند.

