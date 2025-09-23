خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام آگاه خبر داد:

هشدار دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری

هشدار دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری
کد خبر : 1690291
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام آگاه از هشدار دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری خبر داد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه از هشدار دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری خبر داد‌.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام صهیونیست خبر داد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به صورت محرمانه به تل آویو در خصوص الحاق کرانه باختری اشغال شده در واکنش به تصمیم شماری از کشورهای غربی در به رسمیت شناختن کشور فلسطین هشدار داده است.

 این مسئول صهیونیست که این روزنامه بدون ذکر نام، آن را مقام ارشد توصیف کرد، افزود تل آویو این هشدار را پایان بحث نمی‌داند و «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل خواهان بررسی این موضوع با ترامپ طی دیدار با وی در کاخ سفید است.

تاکنون دولت آمریکا از اتخاذ موضعی علنی درباره افزایش اشغال کرانه باختری توسط تل آویو یا آنچه که الحاق یا کنترل حاکمیت بر آن نامیده می‌شود، اتخاذ نکرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی