به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه از هشدار دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری خبر داد‌.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام صهیونیست خبر داد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به صورت محرمانه به تل آویو در خصوص الحاق کرانه باختری اشغال شده در واکنش به تصمیم شماری از کشورهای غربی در به رسمیت شناختن کشور فلسطین هشدار داده است.

این مسئول صهیونیست که این روزنامه بدون ذکر نام، آن را مقام ارشد توصیف کرد، افزود تل آویو این هشدار را پایان بحث نمی‌داند و «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل خواهان بررسی این موضوع با ترامپ طی دیدار با وی در کاخ سفید است.

تاکنون دولت آمریکا از اتخاذ موضعی علنی درباره افزایش اشغال کرانه باختری توسط تل آویو یا آنچه که الحاق یا کنترل حاکمیت بر آن نامیده می‌شود، اتخاذ نکرده است.

