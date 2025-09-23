آینده مبهم اسرائیل پس از موج تاریخی به رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش ایلنا، کانال ۱۲ تلویزیون عبری در گزارشی این سوال را مطرح کرد: موج جهانی برای به رسمیت شناختن فلسطین، وضعیت اسرائیل چگونه خواهد بود؟

این تلویزیون هشدار داد که وضعیت اسرائیل ممکن است به‌ویژه در صورت واکنش آن به موج گسترده به رسمیت شناختن دولت فلسطین، در آینده نزدیک به‌طور قابل توجهی وخیم شود.

این منبع تأکید کرد که پیامدهای احتمالی این تحولات فعلا بیشتر ماهیت سیاسی دارد، اما در آینده می‌تواند بسیار جدی و پیچیده شود و تحولات با سرعت در حال رصد و بررسی است.

یووال شانی، استاد دانشگاه در فلسطین اشغالی توضیح داد که پیش از این نیز بیشتر کشورهای جهان از دولت فلسطین حمایت کرده و آن را به رسمیت شناخته بودند، اما نکته جدید این است که اکنون شماری از کشورهای غربی نیز از تصمیم خود برای رسمیت شناختن دولت فلسطین خبر داده‌اند، بنابراین شمار کشورهای مهم جهان که هنوز دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند بسیار اندک شده است.

کانال ۱۲ همچنین به نقل از روی شایندورف، معاون سابق دادستان کل رژیم اسرائیل، تاکید کرد که این به رسمیت شناختن‌ها یک گام برگشت‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و برای کشورهای اروپایی نقطه عطف مهمی است.

با این حال، آمریکا همچنان تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است که دولت فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد.

شایندورف تصریح کرد که افزایش شمار کشورهایی که دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، هرگونه توافق سیاسی آینده‌ای را که بدون پذیرش اسرائیل صورت گیرد پیچیده‌تر می‌کند. اگرچه در کوتاه‌مدت تغییرات ملموسی در واقعیت‌های میدانی رخ نخواهد داد، اما این روند تحول سیاسی مهمی به سمت پذیرش بین‌المللی دولت مستقل فلسطین، حتی بدون موافقت اسرائیل، به شمار می‌رود.

وی همچنین گفت که در آینده نزدیک کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، می‌توانند سفارت‌هایی در سرزمین فلسطینی ایجاد کنند و فلسطینی‌ها نیز قادر خواهند بود سفارتخانه‌هایی در این کشورها داشته باشند. فشارها برای قانع کردن آمریکا به به رسمیت شناختن دولت فلسطین نیز افزایش خواهد یافت.

یووال شانی در ادامه نسبت به پیامدهای احتمالی تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل بر دولت فلسطین و واکنش اسرائیل هشدار داد و گفت: اگرچه تصمیمات مجمع عمومی الزام‌آور نیست، اما می‌تواند بر اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته و این اتحادیه ممکن است تحریم‌هایی علیه اسرائیل اعمال کند.

وی توضیح داد که این تحریم‌ها می‌تواند صادرات اسرائیل به اروپا را تحت تاثیر قرار داده و محدودیت‌هایی در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و پژوهشی علیه این رژیم ایجاد کند، به‌ویژه با افزایش فشارها بر اروپایی‌ها در پی ادامه جنگ در غزه.

بنا به تأکید یووال شانی، این تحریم‌ها ممکن است در واکنش به اقداماتی نظیر الحاق اراضی در کرانه باختری اعمال شود و باعث افزایش انزوای بین‌المللی اسرائیل و پیچیده‌تر شدن موقعیت سیاسی آن شود.

انتهای پیام/