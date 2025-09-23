خبرگزاری کار ایران
English العربیه
اقدامات اسرائیل در غزه غیر قابل قبول است

رئیس‌جمهور لهستان جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد تاسک» نخست‌وزیر لهستان روزگذشته -دوشنبه- گفت که اقدامات اسرائیل در غزه، کاملا غیر قابل  قبول است و افرادی که مسئول این اقدامات هستند با عواقب آن رو به رو خواهند شد.

تاسک در یک کنفرانس خبری گفت: «چیزهای وحشتناکی در حال رخ دادن در نوار غزه است و افراد مسئول با عواقب آن  مواجه خواهند شد». 

وی ضمن ابراز حمایت لهستان از امنیت اسرائیل افزود: «اما هیچ توجیهی برای کشتن کودکان و گرسنگی دادن به جمعیت  غیرنظامی وجود  ندارد». 

 

 

 

