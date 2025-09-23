لهستان:
اقدامات اسرائیل در غزه غیر قابل قبول است
رئیسجمهور لهستان جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را غیر قابل قبول دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد تاسک» نخستوزیر لهستان روزگذشته -دوشنبه- گفت که اقدامات اسرائیل در غزه، کاملا غیر قابل قبول است و افرادی که مسئول این اقدامات هستند با عواقب آن رو به رو خواهند شد.
تاسک در یک کنفرانس خبری گفت: «چیزهای وحشتناکی در حال رخ دادن در نوار غزه است و افراد مسئول با عواقب آن مواجه خواهند شد».
وی ضمن ابراز حمایت لهستان از امنیت اسرائیل افزود: «اما هیچ توجیهی برای کشتن کودکان و گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی وجود ندارد».