اقدامات اسرائیل در غزه غیر قابل قبول است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد تاسک» نخست‌وزیر لهستان روزگذشته -دوشنبه- گفت که اقدامات اسرائیل در غزه، کاملا غیر قابل قبول است و افرادی که مسئول این اقدامات هستند با عواقب آن رو به رو خواهند شد.

تاسک در یک کنفرانس خبری گفت: «چیزهای وحشتناکی در حال رخ دادن در نوار غزه است و افراد مسئول با عواقب آن مواجه خواهند شد».

وی ضمن ابراز حمایت لهستان از امنیت اسرائیل افزود: «اما هیچ توجیهی برای کشتن کودکان و گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی وجود ندارد».

انتهای پیام/