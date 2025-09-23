خبرگزاری کار ایران
محمود عباس از به رسمیت شناختن فلسطین قدردانی کرد
رئیس تشکیلات خودگردان از اقدام شش کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «محمود عباس» رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -سه‌شنبه- گفت که به رسیمت شناختن فلسطین از سوی ۶ کشور، اقدامی مهم و لازم در جهت  دست‌یابی  به صلح عادلانه و پایدار محسوب می‌شود.

در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری فلسطین وفا منتشر شد، عباس به رسمیت شناختن کشور و حاکمیت مستقل  فلسطین از سوی فرانسه، بلژیک ،لوکزامبورگ، مالت، موناکو  و   آندورا  را قدردانی کرد.

عباس گفت: «این به رسمیت شناختن، گامی  مهم و ضروری به جهت دست‌یابی به یک صلح پایدار مطابق با قطعنامه‌های مشروعیت بین الملی محسوب می‌شود».

وی ادامه داد: «این به رسیمت شناختن حق مردم فسلطین برای،  خودمختاری ، آزادی و استقلال، مسیر را جهت اجرای راه‌حل دو کشوری  هموار می‌کند و به کشور فسلطین اجازه می‌دهد تا در کنار کشور اسرائیل در امنیت، صلح و حسن همجواری زندگی کند».

 

 

 

 

