محمود عباس از به رسمیت شناختن فلسطین قدردانی کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «محمود عباس» رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -سه‌شنبه- گفت که به رسیمت شناختن فلسطین از سوی ۶ کشور، اقدامی مهم و لازم در جهت دست‌یابی به صلح عادلانه و پایدار محسوب می‌شود.

در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری فلسطین وفا منتشر شد، عباس به رسمیت شناختن کشور و حاکمیت مستقل فلسطین از سوی فرانسه، بلژیک ،لوکزامبورگ، مالت، موناکو و آندورا را قدردانی کرد.

عباس گفت: «این به رسمیت شناختن، گامی مهم و ضروری به جهت دست‌یابی به یک صلح پایدار مطابق با قطعنامه‌های مشروعیت بین الملی محسوب می‌شود».

وی ادامه داد: «این به رسیمت شناختن حق مردم فسلطین برای، خودمختاری ، آزادی و استقلال، مسیر را جهت اجرای راه‌حل دو کشوری هموار می‌کند و به کشور فسلطین اجازه می‌دهد تا در کنار کشور اسرائیل در امنیت، صلح و حسن همجواری زندگی کند».

