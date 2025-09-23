کاخ سفید پیشنهاد مذاکره مادورو را رد کرد
کاخ سفید پیشنهاد رئیسجمهور ونزوئلا برای مذاکره با آمریکا با هدف کاهش تنشها بین دو کشور را رد کرد.
«نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه او یک کارتل مواد مخدر را رهبری میکند، «کاملا دروغ» خواند و از آمریکا خواست «صلح را حفظ کند.»
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این نامه ادعا کرد که نامه مادورو پر از دروغ است و موضع واشنگتن درباره ونزوئلا تغییری نکرده و آن را رژیمی غیرمشروع میدانیم.