صهیونیست‌ها ۷ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند
نیروهای اسرائیلی از صبح امروز -سه‌شنبه- با یورش به روستاها و شهرهای کرانه باختری اشغالی، ۷ فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  دفتر رسانه‌ای زندانیان فسلطینی گزارش داد که از صبح امروز -سه‌شنبه-  نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیست به روستاها و شهرهای کرانه باختری اشغالی  یورش بردند و ۷ فسلطینی را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش،  ۲ نفر  در شهر «قلقیلیه»، یک نفر در نزدیکی شهر «طولکرم»، یک نفر در شهر «البیره»، ۲ نفر در شهر جنین و یک نفر در شهر «بیت» عمر دستگیر شدند.

از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، یورش‌ها خشونت‌ها و بازداشت‌های گسترده علیه فلسطینیان در قلمرواشغالی به  یک واقعیت روزانه تبدیل شده است.

 

 

 

 

