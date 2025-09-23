صهیونیستها ۷ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند
نیروهای اسرائیلی از صبح امروز -سهشنبه- با یورش به روستاها و شهرهای کرانه باختری اشغالی، ۷ فلسطینی را بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر رسانهای زندانیان فسلطینی گزارش داد که از صبح امروز -سهشنبه- نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیست به روستاها و شهرهای کرانه باختری اشغالی یورش بردند و ۷ فسلطینی را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ۲ نفر در شهر «قلقیلیه»، یک نفر در نزدیکی شهر «طولکرم»، یک نفر در شهر «البیره»، ۲ نفر در شهر جنین و یک نفر در شهر «بیت» عمر دستگیر شدند.
از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، یورشها خشونتها و بازداشتهای گسترده علیه فلسطینیان در قلمرواشغالی به یک واقعیت روزانه تبدیل شده است.