بن سلمان و ناکامی در تغییر سیاست آمریکا درباره فلسطین
ولیعهد سعودی با وجود پیشبرد طرح دو دولتی فلسطین و جلب حمایت تعدادی از کشورها، نتوانسته تأثیر قابلتوجهی بر سیاست آمریکا بگذارد؛ روابط واشنگتن و ریاض در دوران ترامپ تحت تأثیر نزدیکی آمریکا به رژیم اسرائیل و محدودیت نقش عربستان در معادلات منطقهای قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقهای رای الیوم در مقالهای به قلم زهیر اندراوس نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در حالی تلاش میکند طرح دو دولتی فلسطین را به پیش ببرد و موفق شده تا کنون حدود ده کشور به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام کنند، اما همچنان نتوانسته حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و همچنین رژیم اسرائیل را برای این طرح کسب کند. این موضوع نشاندهنده محدودیت تأثیرگذاری عربستان و متحدانش بر سیاست خارجی واشنگتن است.
با شدت گرفتن جنگ غزه و مقاومت سرسختانه فلسطینیان، ارزش اهرم فشار عربستان که همان عادیسازی روابط با اسرائیل بود، به شدت کاهش یافته است و دیگر ترامپ آن را به عنوان برگ برندهای برای فشار به طرفهای منطقهای نمیبیند. در واقع ترامپ گرایش بیشتری به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل دارد و سیاستهای واشنگتن بیشتر تحت نفوذ این رژیم قرار گرفته است.
دولتهای خلیجفارس علیرغم سرمایهگذاریهای کلان و خرید میلیاردها دلار تسلیحات از آمریکا و سرمایهگذاری بیش از یک تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا، نتوانستهاند جایگاه قابل توجهی در ترسیم سیاستهای واشنگتن داشته باشند. روابط عربستان سعودی و امارات با آمریکا در دوران ریاستجمهوری جو بایدن به پایینترین سطح خود رسیده بود و حتی با بازگشت ترامپ به کاخ سفید نیز، اثرگذاری این روابط به طور کامل احیا نشده است.
عربستان سعودی در سالهای اخیر روابط دیپلماتیک خود با ایران را از طریق میانجیگری چین بازسازی کرده است و نقشهای کلیدی منطقهای مانند مذاکره و میانجیگری را به کشورهای دیگر مانند عمان، قطر و امارات سپرده است. این در حالی است که سعودیها شاهد حملات ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه بودهاند و آمریکا واکنش جدی به این حملات نشان نداده است.
در مجموع، علیرغم تلاشهای گسترده ولیعهد سعودی برای افزایش نفوذ خود و استفاده از «ابزارهای فشار» مانند قراردادهای تسلیحاتی و سرمایهگذاری اقتصادی، وی با محدودیتهای جدی در تأثیرگذاری بر سیاستهای آمریکا روبرو است. در نهایت، دونالد ترامپ بیشتر به نتانیاهو گوش میدهد و منافع رژیم صهیونیستی را در سیاست خارجی خود اولویت قرار داده است.