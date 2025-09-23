کامالا هریس:
بایدن قادر به همدردی با مردم بیگناه غزه نبود
معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا، در اظهارات جدید گفت که رئیسجمهور سابق قادر به نشان دادن همدردی با مردم بیگناه غزه نبود.
به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، «کامالا هریس» معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، در کتاب جدید خود گفت که «جو بایدن» رئیس جمهور اسبق ایالات متحده قادر به نشان دادن همدری بیشتر با غیرنظامیان کشته شده توسط رژیم صهیونیستی در غزه نبود.
هریس در کتاب جدید خود با عنوان «۱۰۷ روز» نوشت: «من به جو التماس کردم که وقتی به صورت عمومی در رابطه با این مسئله صحبت میکند، همان میزان همدردی را که برای اوکراینیها نشان داد برای غیرنظامیان بی گناه غزه نشان دهد».
وی افزود: «اما بادین قادر به انجام این کار نبود، در حالیکه میتوانست با اشتیاق بگوید من یک صهیونیست هستم، اظهارات او درباره فلسطینیهای بیگناه، ناکافی و تحمیلی بیان میشد».