با اشغال نوار غزه توسط اسرائیل مخالفیم

با اشغال نوار غزه توسط اسرائیل مخالفیم
وزیر ‌خارجه ایتالیا، تأیید کرد که کشورش به شدت با اشغال نوار غزه توسط اسرائیل و آوارگی جمعیت آن مخالف است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو تاجانی»، وزیر ‌خارجه ایتالیا، تأیید کرد که کشورش به شدت با اشغال نوار غزه توسط اسرائیل و آوارگی جمعیت آن مخالف است.

وی این سخنان را در کنفرانس بین‌المللی راه‌حل دو کشور که تحت نظارت سازمان ملل متحد و با رهبری مشترک فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد، بیان کرد.

تاجانی توضیح داد که این کنفرانس در زمانی بحرانی برگزار می‌شود و وضعیت انسانی در غزه «یک فاجعه واقعی» است.

 

