دیدار ترامپ با برخی از مقامات کشورهای اسلامی درباره غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا قرار است تا دیدار چندجانبه با رهبران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان داشته باشد.

خبرگزاری آمریکایی آکسویس به نقل از یک منابع آگاه گزارش داد که ترامپ در این نشست گروهی پیشنهادی برای صلح و حکمرانی پس از جنگ در غزه ارائه می‌کند.

آکسیوس مدعی شد: «ترامپ قرار است تا در رابطه با آزادی سارا و پایان دادن به جنگ و همچنین طرح آمریکا برای خروج اسرائیل و حکمرانی پس از جنگ در عغزه بدون دخالت حماس گفت‌وگو کند».

به گزارش این رسانه آمریکایی، واشنگتن از کشورهای عرب و مسلمان می‌خواهد تا با اعزام نیروی نظامی به غزه جهت خروج نیروهای صهیونیست و تامین بودجه برای برنامه‌های انتقال و بازسازی موافقت کنند.

