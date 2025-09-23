کیم جونگ اون:
به تحکیم روابط با چین متعهدیم
رهبر کره شمالی تاکید کرد که کشورش به تحکیم روابط با چین متعهد است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز -سهشنبه- گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی تاکید کرد که کشورش به تحکیم روابط با چین متعهد است، .
کیم در پاسخ به پیام تبریک «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، به مناسبت سالگرد تاسیس کره شمالی گفت: «موضع ثابت حزب کارگر کره و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره تقویت و توسعه بیشتر روابط سنتی دوستی و همکاری با چین طبق الزامات زمان است».
وی افزود: «ما معتقدیم که جمهوری دموکراتیک خلق کره، به همراه رفقای چینی، با جدیت بیشتری به توسعه روابط دوستانه جمهوری دموکراتیک خلق کره و چین در مبارزه مشترک برای دستیابی به آرمان سوسیالیستی کمک خواهند کرد».