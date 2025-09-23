به تحکیم روابط با چین متعهدیم

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی تاکید کرد که کشورش به تحکیم روابط با چین متعهد است، .

کیم در پاسخ به پیام تبریک «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، به مناسبت سالگرد تاسیس کره شمالی گفت: «موضع ثابت حزب کارگر کره و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره تقویت و توسعه بیشتر روابط سنتی دوستی و همکاری با چین طبق الزامات زمان است».

وی افزود: «ما معتقدیم که جمهوری دموکراتیک خلق کره، به همراه رفقای چینی، با جدیت بیشتری به توسعه روابط دوستانه جمهوری دموکراتیک خلق کره و چین در مبارزه مشترک برای دستیابی به آرمان سوسیالیستی کمک خواهند کرد».

