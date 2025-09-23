ابراز امیدواری لهستان نسبت به موافقت مسکو با آتشبس در اوکراین
وزیرخارجه لهستان ابراز امیدواری کرد که روسیه با آتشبس در اوکراین موافقت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «رادوسلاو سیکورسکی» وزیرخارجه لهستان گفت که ورشو امیدوار است تا روسیه با آتشبس در اوکراین موافقت کند.
سیکورسکی در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «ما انتظار داریم که روسیه با یک آتشبس بی قید و شرط در اوکراین موافقت کند».
وی افزود: «براساس اطلاعات من، کییف با این آتش بس موافق است»
وی همچنین مدعی شد که « ولودیمر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین، چهارشنبه گذشته اعلام کرده که اوکراین برای آتش بس آماده است.
مسکو مرتبا تاکید کرده که فشار به جهت حلو فصل بحران اوکراین بی فایده است و بر موضع تغییر ناپذیر خود در رابطه با آتشبس تاکید کرد.