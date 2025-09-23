خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنروا: ۱۲ مرکز ما در شهر غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است

آنروا: ۱۲ مرکز ما در شهر غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است
کد خبر : 1690062
لینک کوتاه کپی شد.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا) اعلام کرد که ده‌ها مرکز این آژانس در غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا) اعلام کرد که ده‌ها مرکز این آژانس در غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند. 

این آژانس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «۱۲ مرکز ما در شهر غزه بین ۱۱ تا ۱۶ سپتامبر مورد حمله هوایی قرار گرفتند.»

در این بیانیه آمده است: «در میان مراکز ما که در حملات هوایی در شهر غزه هدف قرار گرفتند، ۹ مدرسه و دو مرکز بهداشتی وجود داشت.»

این بیانیه افزود: « این مدارس و دو مرکز بهداشتی بیش از ۱۱۰۰۰ فلسطینی را در خود جای داده‌اند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی