آنروا: ۱۲ مرکز ما در شهر غزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا) اعلام کرد که ده‌ها مرکز این آژانس در غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند.

این آژانس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «۱۲ مرکز ما در شهر غزه بین ۱۱ تا ۱۶ سپتامبر مورد حمله هوایی قرار گرفتند.»

در این بیانیه آمده است: «در میان مراکز ما که در حملات هوایی در شهر غزه هدف قرار گرفتند، ۹ مدرسه و دو مرکز بهداشتی وجود داشت.»

این بیانیه افزود: « این مدارس و دو مرکز بهداشتی بیش از ۱۱۰۰۰ فلسطینی را در خود جای داده‌اند.»

