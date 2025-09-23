خبرگزاری کار ایران
دیدار روسای جمهور قزاقستان و اوکراین در نیویورک

روسای جمهور قزاقستان و اوکراین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری قزاقستان  امروز -سه‌شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که   «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان، با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، در نیویورک دیدار و به وی توصیه کرد  که به دنبال راه‌حل دیپلمات برای نزاع جاری کشورش با روسیه باشد،.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور قاسم جومارت توکایف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرد.   رئیس‌جمهور قزاقستان در این دیدار نظر خود در رابطه با ضروری بودن تلاش‌های دیپلمات به جهت یافتن راه‌هایی برای پایان دادن نزاع (با روسیه) بیان کرد» 

در این بیانیه‌ای افزودهخ شد: «زلنسکی نیز نظطرات خود در رابطه با وضعیت اوکراین را بیان کرد.

 

 

