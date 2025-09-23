خبرگزاری کار ایران
ترامپ جنبش «آنتیفا» را رسما «سازمان تروریستی» اعلام کرد

رئیس‌جمهور آمریکا با امضای فرمانی، جنبش ضدفاشیستی ‌آنتیفا را به طور رسمی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی، جنبش ضدفاشیستی ‌آنتیفا‌ را به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

در بیانیه‌ای که کاخ سفید بدین منظور صادر کرده، آمده است: «آنتیفا یک تشکل نظامی‌گرا و آنارشیست است که به صراحت خواستار سرنگونی دولت ایالات متحده، نیروهای انتظامی و نظام حقوقی ماست. این گروه از روش‌های غیرقانونی برای سازماندهی و پیاده‌سازی کارزار خشونت و تروریسم در سراسر کشور استفاده می‌کند تا به این اهداف دست یابد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این کمپین شامل تلاش‌های هماهنگ‌شده برای جلوگیری از اجرای قوانین فدرال از طریق درگیری‌های مسلحانه با نیروهای انتظامی، سازماندهی شورش‌ها، حملات خشونت‌آمیز به مأموران اداره مهاجرت و گمرک و سایر نیروهای انتظامی، و تهدید و افشای اطلاعات شخصی (doxing) علیه چهره‌های سیاسی و فعالان است.»

 

