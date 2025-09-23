الجولانی:
در آینده نزدیک بنا نیست به پیمان ابراهیم ملحق شویم
رئیس دولت موقت سوریه ابراز امیدواری کرد که یک توافق امنیتی تنشها با اسرائیل را کاهش دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ابو محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، در حاشیه سفر خود به نیویورک برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که یک توافق امنیتی تنشها با اسرائیل را کاهش دهد.
وی در عین حال احتمال پیوستن کشورش به پیمان ابراهیم با دولت اسرائیل را در آینده نزدیک رد کرد.
الجولانی اولین سخنرانی یک رئیس جمهور سوریه را در مجمع عمومی پس از دههها ایراد خواهد کرد.