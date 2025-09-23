خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الجولانی:

در آینده نزدیک بنا نیست به پیمان ابراهیم ملحق شویم

در آینده نزدیک بنا نیست به پیمان ابراهیم ملحق شویم
کد خبر : 1690033
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دولت موقت سوریه ابراز امیدواری کرد که یک توافق امنیتی تنش‌ها با اسرائیل را کاهش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ابو محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، ‌در حاشیه سفر خود به نیویورک برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که یک توافق امنیتی تنش‌ها با اسرائیل را کاهش دهد.

وی در عین حال احتمال پیوستن کشورش به پیمان ابراهیم با دولت اسرائیل را در آینده نزدیک رد کرد.

الجولانی اولین سخنرانی یک رئیس جمهور سوریه را در مجمع عمومی پس از دهه‌ها ایراد خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی