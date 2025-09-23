خبرگزاری کار ایران
بحران در روابط پنهان؛ تهدید سعودی و اولتیماتوم قطری به اسرائیل
کد خبر : 1690010
لینک کوتاه کپی شد.

هم‌زمان با هشدار شدیداللحن عربستان سعودی درباره الحاق کرانه باختری، قطر نیز اولتیماتومی آشکار به تل‌آویو داده و خواستار عذرخواهی رسمی بابت تجاوز به خاک دوحه شده است؛ بحرانی که روابط پنهان رژیم صهیونیستی با جهان عرب را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، در حالی‌که برخی کشورهای عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه در حال رایزنی برای ایجاد ائتلاف‌های سیاسی و نظامی هستند، رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند ریاض به تل‌آویو هشدار داده است که در صورت اجرای طرح الحاق کرانه باختری، نه تنها روند عادی‌سازی روابط متوقف می‌شود، بلکه عربستان بار دیگر آسمان خود را به روی پروازهای رژیم صهیونیستی خواهد بست.

از سوی دیگر، قطر که خود را در مرکز میانجیگری میان حماس و اسرائیل می‌بیند، پس از تجاوز صهیونیست‌ها به خاک این کشور و هدف قراردادن شماری از رهبران حماس در دوحه، اکنون خواستار عذرخواهی رسمی اسرائیل شده است. پایگاه آمریکایی «آکسیوس» گزارش داد: درخواست مذکور مستقیما از سوی شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر در دیدار با وزیر خارجه آمریکا مطرح شده است. منابع قطری می‌گویند: حداقل انتظار دوحه، عذرخواهی تل‌آویو بابت نقض حاکمیت این کشور و تعهد به عدم تکرار چنین اقداماتی است.

با این حال، پرسش مهم اینجاست که آیا کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل حاضر به عذرخواهی خواهد شد؟ نتانیاهو پیش‌تر این حمله را «کاملا موجه» دانسته و حتی تهدید کرده بود در صورت لزوم، آن را تکرار خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی است در صورت هرگونه عقب‌نشینی، تل‌آویو صرفا بر کشته‌شدن افسر امنیتی قطری متمرکز شده و با وعده پرداخت غرامت به خانواده وی، تلاش خواهد کرد موضوع را محدود به نقض حاکمیت قطر کند؛ نه حمایت از حماس.

این نخستین‌بار نیست که رژیم صهیونیستی ناچار به عذرخواهی می‌شود؛ سال ۲۰۱۳ نتانیاهو رسما از رئیس‌جمهور وقت ترکیه بابت کشتار فعالان ترک در جریان حمله به «کاروان آزادی» عذرخواهی کرده بود. اکنون دوحه نیز شکایتی رسمی علیه تجاوز نظامی اسرائیل به مقر اعضای دفتر سیاسی حماس در پایتخت خود، به شورای سازمان هوانوردی ین‌المللی (ایکائو) تقدیم کرده است.

در همین حال، نتانیاهو روز دوشنبه در نشست با ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، مدعی شد: «وظیفه ما نابودی محور ایران است و تحقق آن تا سال آینده خواهد بود.» او همچنین کشورهای اروپایی و عربی را که به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کرده‌اند، متهم کرد به «تروریسم جایزه می‌دهند.»

در شرایطی که فرانسه و عربستان در نیویورک تدارک برگزاری نشستی بین‌المللی برای حمایت از راه‌حل دو‌دولتی را دیده‌اند، به‌نظر می‌رسد بخشی از جهان عرب و اسلام همچنان بر محور آمریکا حرکت می‌کنند، در حالی که برخی کشورها با فاصله گرفتن از آمریکا، در پی یافتن ابزار فشار و بازدارندگی علیه اسرائیل هستند.

اکنون نگاه‌ها به دوحه دوخته شده است؛ آیا قطر موفق به گرفتن «عذرخواهی علنی» از تل‌آویو خواهد شد یا باید در انتظار تکرار تهدیدهای نتانیاهو باقی بماند؟

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
