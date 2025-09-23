موناکو فلسطین را به رسمیت شناخت
فرمانروای موناکو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کشورش فلسطین را به رسمیت میشناسد.
به گزارش ایلنا، «آلبرت دوم» فرمانروای موناکو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کشورش فلسطین را به رسمیت میشناسد.
بدین ترتیب، موناکو به جمع بیش از ۱۴۵ کشوری پیوست که دولت فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
آلبرت دوم گفت که کشورش از همان ابتدا از حق اسرائیل برای «زندگی در مرزهای امن و به رسمیتشناختهشده و برخورداری از امنیت» دفاع کرده و همچنین بر «حق ملت فلسطین برای داشتن یک دولت مستقل، کارآمد و دموکراتیک» تأکید داشته است.
وی همچنین بر ضرورت یافتن راهحلی «متعادل و پایدار» برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین تأکید کرد.
آلبرت دوم در ارتباط با راهحل دو دولتی، گفت که موناکو بر این باور است که این راهحل «بر پایه وجود دو موجودیت ملی» استوار است.