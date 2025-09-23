به گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن در کنفرانس راهکار دو دولتی در سازمان ملل، گفت که این رویکرد تنها «راه‌حل عادلانه» است که صلحی پایدار را تضمین می‌کند.

وی افزود که جامعه بین‌المللی در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ نقطه‌ای میان «راه خونین جنگ و درگیری» و اجرای راه‌حل دو دولتی.

پادشاه اردن تأکید کرد که با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، جامعه بین‌المللی «باید برای متوقف کردن همه اقدام‌هایی که باعث تضعیف راه‌حل دو دولتی می‌شود، تلاش کند».

