خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنتونیو گوترش:

راهکار دو دولتی تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح است

راهکار دو دولتی تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح است
کد خبر : 1689986
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل، در کنفرانس بین‌المللی اجرای راه‌حل دو دولتی، گفت که این رویکرد، تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح پس از سال‌ها مذاکرات شکست‌خورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، در کنفرانس بین‌المللی اجرای راه‌حل دو دولتی، گفت که این رویکرد، تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح پس از سال‌ها مذاکرات شکست‌خورده است.

وی از هیأت فلسطینی قدردانی کرد، اما از این‌که این هیأت «از فرصت نمایندگی کامل محروم شد»، ابراز تأسف کرد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت: «درگیری اسرائیل و فلسطین همچنان ادامه دارد. راه‌حل‌های مختلفی مطرح شده‌اند. حقوق بین‌الملل نقض شده است. دهه‌ها دیپلماسی به نتیجه نرسیده است«.

گوترش بار دیگر حمایت خود را از راه‌حل دو کشوری اعلام کرد و آن را تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح پس از سال‌ها مذاکرات شکست‌خورده و نقض‌های مداوم در میدان دانست.

وی همچنین افزود که هیچ توجیهی برای آنچه در کرانه باختری اشغالی رخ می‌دهد و برای ادامه روند شهرک‌سازی‌ها وجود ندارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی