راهکار دو دولتی تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، در کنفرانس بین‌المللی اجرای راه‌حل دو دولتی، گفت که این رویکرد، تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح پس از سال‌ها مذاکرات شکست‌خورده است.

وی از هیأت فلسطینی قدردانی کرد، اما از این‌که این هیأت «از فرصت نمایندگی کامل محروم شد»، ابراز تأسف کرد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت: «درگیری اسرائیل و فلسطین همچنان ادامه دارد. راه‌حل‌های مختلفی مطرح شده‌اند. حقوق بین‌الملل نقض شده است. دهه‌ها دیپلماسی به نتیجه نرسیده است«.

گوترش بار دیگر حمایت خود را از راه‌حل دو کشوری اعلام کرد و آن را تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلح پس از سال‌ها مذاکرات شکست‌خورده و نقض‌های مداوم در میدان دانست.

وی همچنین افزود که هیچ توجیهی برای آنچه در کرانه باختری اشغالی رخ می‌دهد و برای ادامه روند شهرک‌سازی‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/