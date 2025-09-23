اسرائیل بر تداوم رویکردهای متجاوزانه و تهدید صلح و ثبات اصرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان در کنفرانس راهکار دو دولتی از روند اخیر به رسمیت شناختن فلسطین توسط شماری از کشورها استقبال کرد.

وی همچنین از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل به دلیل تلاش‌هایشان در راستای تحقق راه‌حل دو کشوری و «به رسمیت شناختن دولت فلسطین» قدردانی کرد.

بن فرحان گفت که این کنفرانس با ریاست مشترک عربستان و فرانسه در زمانی تشکیل می‌شود که «اشغالگران اسرائیلی به تجاوزها و جنایات وحشیانه خود علیه فلسطینی‌ها در غزه ادامه می‌دهند».

وزیر خارجه عربستان همچنین اسرائیل را به دلیل «اقدام‌های غیرقانونی در کرانه باختری و حملات مکرر به کشورهای عربی و اسلامی که تازه‌ترین آن حمله به قطر بود»، مورد انتقاد قرار داد.

وی افزود: «این اقدام‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل بر تداوم رفتارهای متجاوزانه‌ای پافشاری دارد که صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید کرده و تلاش‌ها برای تحقق صلح در منطقه را تضعیف می‌کند».

فیصل بن‌فرحان تأکید کرد که راه‌حل دو کشوری «تنها راه دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار» است و یادآور شد که اعلامیه نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۴۲ رأی موافق تصویب شد؛ اقدامی که بازتاب‌دهنده «اراده جامعه بین‌المللی برای تحقق عدالت برای مردم فلسطین» است.

