صدرالحسینی در گفتوگو با ایلنا:
اروپا به دنبال جلوگیری از فروپاشی اسرائیل در پوشش دو کشوری است/کشتار در غزه با تسلیحات غربی ادامه دارد
کارشناس مسائل سیاسی منطقه گفت: به رسمیت شناختن دولت فلسطین در شرایط کنونی، اولویت اصلی مردم فلسطین بهویژه در غزه، کرانه باختری یا سرزمینهای ۱۹۴۸ نیست بلکه آنها نیازمند آتشبس و کمکهای بشردوستانه هستند.
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دولتهای غربی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که استمرار جنایات رژیم صهیونیستی و بیداری جهانی نسبت به اقدامات این رژیم در غزه، موجی از نفرت علیه صهیونیستها و در عین حال حمایت گسترده از فلسطین در سراسر جهان ایجاد کرده و این امر نشاندهنده تأثیرات مثبت عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر است. از آن زمان تاکنون و در طول دو سال گذشته، تحولات سیاسی، حقوقی و رسانهای بسیاری به نفع آرمان فلسطین و به زیان رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بینالملل رقم خورده اما با این حال، آنچه نیازمند بررسی دقیق است، چرایی پذیرش طرح «دو دولت» از سوی برخی کشورها، بدون محکومیت رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات آشکار آن است.
وی ادامه داد: افکار عمومی جهان انتظار دارد که جنایتکاران و عاملان نسلکشی در رژیم صهیونیستی مورد عتاب و انتقاد جدی مقامهای ارشد اروپایی قرار گیرند؛ اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است. موضوع به رسمیت شناختن دو دولت و دولت فلسطین این ابهام را ایجاد میکند که برخی کشورهای اروپایی، بهویژه انگلیس و فرانسه، با هماهنگی پنهانی آمریکا در پی آن هستند تا رژیم صهیونیستی را از نابودی کامل حفظ کنند. در واقع، اقدام این کشورها بیشتر تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم و نجات آن از فروپاشی است. زیرا، اولاً در دو سال اخیر، جنایات صهیونیستها به اوج خود رسیده، ثانیاً موج نفرت از این رژیم بیسابقه بوده، ثالثاً مظلومنمایی ساختگی اسرائیل برملا شده و در مقابل، مسأله فلسطین، آزادی سرزمینهای اشغالی و حق مقاومت، به مطالبهای جهانی در میان نخبگان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و افکار عمومی تبدیل شده است. بر این اساس، پذیرش طرح دو دولت و اقداماتی نظیر راهاندازی سفارتخانه فلسطین، اقدامی مشکوک به نظر میرسد؛ چراکه جریان سازشکار عملاً در حال اضمحلال است و این طرح میتواند همچون تنفسی مصنوعی برای جریان سازش و همچنین ابزاری برای حفظ رژیم صهیونیستی تحلیل شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: برخی کارشناسان نیز معتقدند هرچند به رسمیت شناختن فلسطین یا گشایش سفارتخانه و برافراشتن پرچم، اقدامی سیاسی و نمادین است، اما در عمل نمیتواند مانع کشتار رژیم صهیونیستی در میدان شود. واقعیت این است که هنوز تحریمهای جدی علیه اسرائیل اعمال نشده و کشورهایی چون آلمان نیز اقدامات بازدارنده مؤثری انجام ندادهاند. به همین دلیل، تحلیل مشکوک بودن این اقدام کاملاً مرتبط با این نکته است که این کشورها نه اسرائیل را محکوم میکنند و نه مانع جنایات و نسلکشی این رژیم میشود. افزون بر این، به رسمیت شناختن دولت فلسطین در شرایط کنونی، اولویت اصلی مردم فلسطین بهویژه در غزه، کرانه باختری یا سرزمینهای ۱۹۴۸ نیست. آنچه امروز فلسطینیان به آن نیاز دارند، پیش از هر چیز آتشبس فوری و ورود کمکهای انساندوستانه است. متأسفانه کشورهای مؤثر اروپایی بهویژه انگلیس و فرانسه هیچ اقدامی جدی در این زمینه نکردهاند، در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی همچنان با سلاحهای غربی ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی دقیق شرایط موجود نشان میدهد که اقدام اخیر تعدادی از کشورهای اروپایی، نه تنها با نیت خالصانه حمایت از فلسطین نیست، بلکه شائبههای جدی درباره اهداف پنهان آنها ایجاد کرده است. بنابراین نمیتوان قضاوت فوری و مثبتی درباره این سیاستها داشت و باید با احتیاط و تردید به آن نگریست. در نهایت، باید گفت طرح «دو دولتی» که پیشتر عربستان و برخی کشورهای عربی نیز بر آن تأکید داشتند و اکنون اروپاییها به آن پرداختهاند، اساساً در شرایط کنونی شانس تحقق چندانی ندارد. چراکه هیچ یک از طرفین اصلی، یعنی فلسطینیان و رژیم صهیونیستی، آن را نمیپذیرند. پس از عملیات موفق «طوفان الاقصی» و در پی جنایات بیسابقه صهیونیستها که آمار شهدا را به حدود ۷۰ هزار نفر رسانده است، ملت فلسطین چیزی جز تشکیل یک دولت مستقل در سرزمین مادری را نخواهند پذیرفت. از سوی دیگر، تندروهای حاکم بر اسرائیل از جمله نتانیاهو و وزرای کابینهاش نیز به هیچ عنوان طرح دو دولت را قبول نخواهند کرد.