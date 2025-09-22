فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت دستیابی به صلح و راهحل دو کشوری، اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد.
ماکرون بهطور رسمی اعلام کرد: «امروز من اعلام میکنم که فرانسه فلسطین را به رسمیت میشناسد».
وی خطاب به نمایندگان کشورها گفت: «این دقیقاً همان دلیلی است که ما امروز در اینجا، در این سالن، گرد هم آمدهایم تا مسیر صلح را هموار کنیم. این مسئولیت بر دوش ماست که با تمام توان خود برای حفظ امکان راهحل دو کشوری تلاش کنیم».
ماکرون افزود: «ما اینجا گرد هم آمدهایم زیرا زمان آن رسیده که گروگانها آزاد شوند و جنگ، کشتار و آوارگی مردم متوقف شود».
وی ادامه داد: «زمان آ» فرا رسیده است، زیرا در همه جا فوریت و اضطرار وجود دارد. زمان صلح فرا رسیده است».
رئیسجمهوری فرانسه هشدار داد: «ما تنها چند لحظه با از دست دادن فرصت دستیابی به صلح فاصله داریم، و به همین دلیل است که اینجا گرد آمدهایم».
بر اساس این گزارش، در زمان اعلام به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط ماکرون، نمایندگان آمریکا و اسرائیل در این نشست حضور نداشتند.