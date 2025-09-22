رویترز گزارش داد:
احتمال تحریم دادگاه کیفری بینالمللی توسط آمریکا طی روزهای آینده
به گزارش ایلنا، خبرگزاری «رویترز» به نقل از شش منبع گزارش داد که آمریکا ممکن است طی هفته جاری تحریمهایی علیه دادگاه کیفری بینالمللی اعمال کند.
روزنامه «واشنگتن پست» نیز در تاریخ هفتم سپتامبر گزارش داده بود که دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با قرار دادن سه سازمان حقوق بشری در «فهرست تروریسم» و تحریم آنها، دامنه کارزار خود علیه دادگاه کیفری بینالمللی را گسترش داده است.
این تصمیم شامل «مرکز فلسطینی حقوق بشر»، «مرکز حقوق بشر المیزان» و مؤسسه «الحق» میشود و بر اساس آن، هرگونه تعامل نهادهای آمریکایی با این سازمانها ممنوع خواهد بود.
تحلیلگران هشدار دادهاند که این اقدام میتواند تلاشهای دادگاه برای جمعآوری اسناد درباره اقدامهای اسرائیل در جنگ علیه غزه را با مانع جدی مواجه کند.
دولت ترامپ در ماه آگوست گذشته نیز دو قاضی و دو دادستان دادگاه کیفری بینالمللی را تحریم کرده بود. این اقدام در ادامه فشارهای واشنگتن علیه این دادگاه که پروندههایی علیه مقامهای صهیونیست را پیگیری میکند، صورت گرفت.
قضات دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر گذشته برای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه، حکم بازداشت صادر کرده بودند.